Как Ди Каприо: омичам начали выдавать инструкции, как не погибнуть от медведя

Специалист по конфликтам между крупными животными и человеком дал советы, как вести себя при встрече с хищным зверем.

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Этой осенью вся Россия переживает нашествие медведей, эксперты пока рассуждают: сезонное это явление или проблема, которая требует системных решений, и каковы основные причины роста популяции самого крупного зверя российских лесов.

В Росохотрыболовсоюзе говорят, что по сравнению с 1980-ми годами прошлого столетия, когда зверь стал лицензированным видом и на него стали устанавливаться лимиты добычи, популяция выросла почти в четыре раза. Тогда численность медведя была около 80 тысяч, сейчас она больше 300 тысяч.

В пресс-центре «Известий» зоолог, охотовед, кандидат биологических наук, главный редактор «Русского охотничьего журнала» и самый известный специалист страны по медведям, автор книг, научно-документальных фильмов, посвященных дикой природе, Михаил Кречмар рассказал о звере подробности.

– Любая встреча с медведем в природе смертельно опасна, если вы не находитесь в плотно закрытом автомобиле или между вами и ним нет решетки. Потому что медведь – хищник, он эволюционировал как хищник, он морфологически и анатомически хищник, и у него поведение хищника, – сказал Кречмар.

Любой медведь, встреченный человеком в природе, – это абсолютная опасность. Кречмар рассказывает, что ситуации встреч с косолапым в лесу он делит на две части.

– Первое – это если вы идете и медведь вас не видит, а видит он плохо. Мир он воспринимает посредством обоняния и слуха. И если, например, ветер от медведя к вам, то он легко пропускает ваше появление. Просто тихо-тихо отойдите назад настолько, насколько можете, никак себя не проявляя, – советует зоолог.

Второй вариант – это когда медведь идет навстречу по тропе, тоже пока не подозревая о существовании человека.

– Его проще всего отпугнуть голосом. Спокойно, не крича. Потому что человеческий голос – один из самых неестественных звуков в природе. В принципе, на этом базируются все способы отпугивания – все живые существа боятся того, что им непривычно, – говорит охотовед.

Медведь либо исчезнет в ближайших кустах, но может и заинтересоваться. В таком случае Кречмар советует включить на смартфоне громкую агрессивную музыку. Нелишним взять с собой сигнальные свистки – они ничего не весят и стоят недорого, рублей 200. Вместо привычного всем «Ау!» в лесу можно свистеть и так держать связь с теми, кто пошел в лес за компанию. Из специализированных приборов есть пневмогорн.

– Вот если все это не сработало, снимаешь с себя куртку, поднимаешь над головой. Медведь, который видит плохо, воспринимает это просто как то, что один живой объект изменил размеры: был поменьше, стал побольше. Это непонятно, это его пугает, и он уходит, – советует зоолог.

Баллончики для отпугивания он не рекомендует, чтобы реально напугать животное. Объем такого спецсредства должен быть существенным – не менее полутора литров, а это тяжело. Пиротехнические средства Михаил Кречмар не рекомендует. Лес – не место для огня.

– Один из самых стопроцентных способов избежать нападения медведя – это двигаться группой. Он нападает обычно только в совершенно исключительных случаях, обычно когда туристы разбивают лагерь возле места, где медведь уже прикормился, – отметил он.

Фото: Magnific.com

По наблюдениям охотоведов, медведь – крайне сильный зверь, который нападает очень быстро. Убежать от него невозможно: при всей его неуклюжести и косолапости зверь запросто догоняет лошадь. Он умеет абсолютно бесшумно появляться.

– Лучше всего, между прочим, это показано в фильме «Выживший» с Леонардо Ди Каприо. Кино на самом деле смешное, я его смотрю как комедию на производственную тему, а вот нападение медведя – там оно абсолютно реальное: вот ты медведя увидел краем глаза, и он уже на тебе. Я это видел пару раз на практике, – отметил Кречмар.

Существует канонический вариант защиты от зверя: надо подогнуть ноги под живот, принять позу эмбриона, попытаться защищать мягкие части тела, обхватить голову.

Кречмар отметил, что медведи в российских регионах абсолютно разные, при этом популяция бурых медведей растет быстрее всего, и каждая из этих встреч не может пройти по шаблону. Эксперт уверен, что любой медведь опасен вне зависимости от того, какого он размера и как выглядит. Даже самый маленький из них способен справиться с любым человеком, а особенно опасной считается медведица с медвежонком.