Фото: magnific.com

Гибель охотника в Тарском районе Омской области вновь подняла вопрос о безопасности людей в лесах. 67-летний подполковник Владимир Фролов погиб после смертельной встречи с бурым медведем.

На фоне трагедии «Омск-информ» изучил статистику и выяснил, как бороться с нашествием косолапых.

Смертельная встреча в омском лесу

Фото: magnific.com

Предыстория последнего инцидента с хищником такова. В понедельник, 23 ноября, житель Тары отправился на охоту за соболем в угодья Тарского района. Подполковник в отставке имел разрешение на охоту, однако домой не вернулся.

По предварительным данным регионального Минприроды, мужчина охотился вместе с племянником, но в какой-то момент они разделились. Когда Фролов не пришел в охотничью избушку, родственник отправился его искать. Вскоре он обнаружил тело охотника. Рядом оставалась его собака.

Неподалеку нашли тушу бурого медведя с огнестрельными ранениями. По словам главы регионального Минприроды Евгения Ковтуна, мужчина трижды выстрелил в зверя, после чего тот напал на мужчину. Раненый хищник ушел в берлогу и умер там.

После гибели охотника губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил проверить обстоятельства произошедшего и принять меры для безопасности жителей. Задание получили как главы районов, так и министр профильного ведомства.

В региональном Следственном комитете сообщили, что на теле мужчины обнаружили многочисленные повреждения. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и причины гибели охотника.

Больше не стало

Фото: magnific.com

Несмотря на трагедию в Тарском районе, численность бурых медведей в Омской области с весны не изменилась. В региональном Минприроды сообщили «Омск-информу», что на территории области по-прежнему обитает 2 151 особь. Такая же численность была зафиксирована по состоянию на 1 апреля.

Больше всего хищников сосредоточено на севере региона. Лидером по численности стал Тарский район, где зарегистрировано 565 особей. В Тевризском районе насчитывается 290 медведей, в Знаменском – 280, в Большеуковском – 152.

В остальных районах численность заметно ниже. В Колосовском районе обитает 148 медведей, в Тюкалинском – 131, в Усть-Ишимском – 125, в Крутинском – 117. Еще 107 особей зарегистрировано в Седельниковском районе, 87 – в Большереченском, 56 – в Муромцевском, 50 – в Нижнеомском, 30 – в Саргатском и 13 – в Называевском.

Ранее глава регионального Минприроды отмечал, что большинство хищников обитает на севере и северо-востоке области. Именно в этих районах чаще всего фиксируют выходы медведей к населенным пунктам.

Однако, по данным ведомства, больше месяца хищников не наблюдали вблизи населенных пунктов.

– Медведи уже больше месяца не наблюдались вблизи населенных пунктов, данный случай произошел непосредственно в охотничьих угодьях при осуществлении охоты в тайге, вдалеке от населенных пунктов, – заявили «Омск-информу» в пресс-службе Минприроды Омской области.

Последний выход медведя вблизи населенных пунктов зафиксировали в Колосовском районе.

– Последний выход вблизи населенных пунктов наблюдался в Колосовском районе, по каждому случаю поступления такого рода информации проводится ее проверка, в том числе выезд непосредственно на место обращения, нападения вблизи населенных пунктов в Омской области не зафиксированы. При наличии оснований в соответствии с действующим законодательством принимается решение о регулировании численности, – добавили редакции в профильном ведомстве.

Разрешили стрелять

Фото: magnific.com

Регулировать численность бурых медведей в регионе начали еще до трагедии. Согласно указу губернатора от 17 июля 2026 года, в охотничьем сезоне 2026/27 годов охотникам разрешили добыть 565 животных при общей численности популяции 2 151 особь.

Таким образом, разрешенный объем добычи составляет 26,27 % от всех медведей, зарегистрированных в регионе. При этом речь идет об установленной квоте, а не о фактически добытых животных.

В общедоступных охотничьих угодьях Тарского района разрешили добыть 149 медведей – это самая большая квота среди районов области.

Установленные лимиты определяют допустимый объем добычи, но не гарантируют безопасность охотников и не исключают случайных встреч с хищниками в тайге.

Нападают по всей России

Фото: magnific.com

Трагедия в Тарском районе произошла на фоне многочисленных нападений медведей в других регионах России. По данным РИА Новости со ссылкой на Минприроды РФ, с начала года в стране зарегистрировали 87 нападений бурых медведей на людей. В результате этих происшествий погибли 37 человек.

Одним из резонансных случаев стала гибель отца форварда «Питтсбурга» Андрея Кузьменко в Красноярском крае.

Опасные встречи происходят не только возле населенных пунктов, но и во время пребывания людей непосредственно в лесу.

На фоне многочисленных нападений в России изменили правила регулирования численности бурых медведей. Новые нормы предусматривают возможность добычи до трети популяции.

Кроме того, охоту на медведей разрешили вести на протяжении всего сезона – с его начала и до завершения. Отдельные послабления для самок, сопровождающих медвежат, не предусмотрены.

В Минприроды России пояснили, что установленный норматив не означает обязательного отстрела каждого третьего зверя. Фактический объем добычи должен определяться с учетом численности медведей в конкретном регионе.

При этом новые правила не дают гражданам права охотиться без оформления необходимых документов. Все действующие требования и ограничения сохраняются.

Речь идет о возможности гибче регулировать численность хищников, а не о разрешении на бесконтрольный отстрел животных.

Почему выходят к людям

Фото: magnific.com

Сам по себе выход медведя к людям еще не означает, что зверь собирается напасть. Иногда хищники просто ищут пищу, которой не хватает в лесу.

Заведующий кафедрой общей биологии и экологии факультета естественных наук НГУ Михаил Сергеев объяснял, что на поведение медведей могут влиять климатические изменения и неурожай естественных кормов. Если в лесу мало ягод и орехов, животные отправляются искать пищу ближе к людям. Там их привлекают сады, огороды и свалки.

В Омской области специалисты также отмечали, что медведей могут привлекать человеческие отходы. Ковтун обращал внимание на то, что жители нередко оставляют останки домашних животных рядом с населенными пунктами. На одном из круглых столов он сообщил, что за сезон в регионе зафиксировали девять выходов хищников к людям.

Первый заместитель начальника Главного управления лесного хозяйства Омской области Евгений Старокожев также связывал появление медведей возле жилья с лесными пожарами в соседних регионах и засухой. Из-за них в лесах не уродились ягоды и кедровые орехи.

Охотовед Юрий Зырянов обращал внимание еще на одну особенность: из-за аномально теплой осени медведи начали готовиться к зиме примерно на две недели позже обычного.

Государственный вопрос

Фото: magnific.com

Еще одной мерой реагирования на опасные встречи с хищниками может стать изменение порядка действий властей при нападениях на людей.

Нападение медведя или волка на человека в пределах населенного пункта может получить статус чрезвычайной ситуации. Соответствующий приказ МЧС России опубликован на портале нормативных правовых актов. В таком случае должны задействоваться механизмы государственного реагирования, предусматривающие сбор и обмен информацией, выделение бюджетных ресурсов и привлечение сил гражданской обороны.

Однако регулирование численности хищников и новые правила охоты не могут полностью исключить встречи человека с медведем, особенно в лесу.

Нельзя бездумно лезть в чащу, где замечали косолапых, ходить туда в одиночку и считать, что ружье гарантирует безопасность, особенно если речь идет об охоте на зверя, который способен убить одним ударом.

Медведей нужно держать под контролем, а людям – перестать испытывать судьбу. Никакие меры властей не помогут, если человек сам подвергает себя смертельному риску. Иногда лучший способ не встретиться с медведем – просто не идти туда, где он может оказаться.