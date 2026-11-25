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В Минприроды Омской области раскрыли подробности гибели 67-летнего охотника, на которого напал медведь в Тарском районе. Как сообщил глава ведомства Евгений Ковтун, хищник не погиб сразу после столкновения с мужчиной.

– После того как мужчина стрельнул в медведя три раза, произошло нападение. Соответственно, медведь умер. Охотник, к сожалению, тоже. Медведь залез дальше в берлогу и остался в берлоге. Умер в берлоге уже, – сообщил Евгений Ковтун.

На трагедию также отреагировал губернатор Омской области Виталий Хоценко. Он поручил провести проверку произошедшего и принять необходимые меры для обеспечения безопасности жителей.

– Губернатор поставил задачу главам районов и министру природных ресурсов и экологии Омской области Евгению Ковтуну принять все необходимые меры для безопасности населения, – сообщила пресс-секретарь главы региона Мина Ахвердиева.

Напомним, ранее в пресс-службе раскрыли жуткие подробности гибели охотника в лапах медведя под Омском.