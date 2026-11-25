Управление Росгвардии по Омской области

В Омске сотрудники Росгвардии нашли семилетнюю девочку, которая пропала после занятий. Школьница самостоятельно покинула учебное заведение и перестала отвечать на звонки родных. На поиски ребенка отправились сотрудники вневедомственной охраны – старшие сержанты полиции Александр Ш. и Максим Г..

К экипажу вневедомственной охраны Росгвардии, который находился на маршруте патрулирования, обратились за помощью педагог и мать одной из учениц. Они рассказали, что семилетняя школьница после занятий вышла из класса, но у входа в учебное заведение ее никто не встретил. Позвонить девочке также не удалось. Узнав приметы ребенка, росгвардейцы приступили к поискам.

В ходе поисков росгвардейцы изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в школе и поблизости. На одной из них заметили, что первоклассница покинула учебное заведение вместе с мальчиком-ровесником. С помощью родителей и педагогов удалось выяснить, что дети знакомы давно – раньше они ходили в одну группу детского сада.

Узнав, где живет мальчик, росгвардейцы вместе с матерью школьницы отправились по указанному адресу. Там их ожидала пропавшая первоклассница. Оказалось, что девочка пришла в гости к своему товарищу, и они вместе смотрели мультфильмы.

После завершения поисков информацию о случившемся направили инспектору по делам несовершеннолетних УМВД России по Омску. Мать девочки поблагодарила сотрудников Росгвардии за помощь и то, что ребенка удалось найти и вернуть родным.