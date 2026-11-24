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Куйбышевский районный суд Омска вынес приговор местной жительнице, трудившейся помощником воспитателя в одном из городских детских садов. Фигурантку признали виновной по ч. 3 ст. 327 УК РФ за покупку, хранение и использование заведомо поддельного официального документа.

По материалам дела, в декабре 2025 года обвиняемая купила у неизвестного за 2000 рублей личную медицинскую книжку с фиктивными данными о прохождении медосмотра, чтобы устроиться на работу в дошкольное учреждение. В марте 2026 года она передала бумагу заведующей детсадом и приступила к работе с детьми, хотя прохождение медосмотра и наличие подлинной медкнижки обязательны по правилам Минздрава РФ и Роспотребнадзора.

Дело рассматривали в особом порядке. Подсудимая полностью согласилась с обвинением и раскаялась. Суд назначил ей четыре месяца ограничения свободы. Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.