Фото: из личного архива Павла Закурдаева / пресс-служба Минтруда

Омич Павел Закурдаев сумел запустить собственное дело по декоративной отделке автомобилей после того, как перенес тяжелую аварию и длительную реабилитацию. Из-за ограничений по здоровью мужчине долгое время не удавалось найти подходящую работу с постоянным доходом, несмотря на попытки освоить разные специальности, рассказали в минтруде.

Решением стало давнее увлечение машинами. Мужчина изучил технологию аквапринта, позволяющую наносить на детали сложные покрытия с имитацией дерева, камня, металла или карбона. Чтобы превратить хобби в полноценную профессию и оборудовать собственную мастерскую, он обратился за социальным контрактом в комплексный центр «Рябинушка».

На выделенные государством средства предприниматель закупил необходимую технику: специальную технологическую ванну, компрессор, краскопульт, полировальную машину и строительный пылесос. По словам самого мастера, работа с деталями стала для него не просто источником заработка, но и способом психологического восстановления.

– Когда ты видишь, как серая пластиковая деталь превращается в карбон или ценную породу дерева, это настоящее волшебство. Для меня это своего рода терапия, способ доказать самому себе, что ты можешь гораздо больше, чем думаешь, – рассказал Закурдаев.

Помимо финансовой независимости, собственная мастерская позволила омичу выстроить гибкий рабочий график и уделять больше времени воспитанию сына. В минтруде напомнили, что оформить социальный контракт на развитие своего проекта жители Омска могут в комплексных центрах социального обслуживания по месту жительства – этой мерой поддержки уже воспользовались 23 тыс. человек.