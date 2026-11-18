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Жительница Омска Сауле Акишева, мама пятерых детей, превратила покупку качественных сухофруктов в собственный бизнес – изготовление съедобных букетов из орехов и вяленых фруктов. Историю предпринимательницы опубликовал «Омскрегион».

Старт делу дало желание баловать детей хорошими сухофруктами, к которым женщина привыкла, живя в Узбекистане. Со временем она вышла на прямых поставщиков и стала собирать из продуктов подарочные композиции. Первые работы были незамысловатыми, но заказчики появились довольно быстро. Перед Новым годом поступила заявка на 50 подарочных боксов – подобного опыта у омички не было, и выполнять ее пришлось ночью. Сегодня в ассортименте мастерицы – букеты, корзины и наборы из орехов, сухофруктов и вяленых фруктов; на один букет уходит примерно три часа без учета подготовки ингредиентов.

Самый яркий заказ пришел от Следственного комитета к 8 Марта: за трое суток вместе с дочерью Акишева собрала 45 букетов весом около двух килограммов каждый. Трудились по ночам, а гонорар пошел на iPhone для дочери.

Успевать все помогает жесткий график: подъем обычно в половине шестого, а при большом объеме заказов – в четыре утра; букеты женщина делает вечерами, когда младшие засыпают. В нынешнем году она окончила Школу социальных инноваций Омского ЦИСС, оформилась как индивидуальный предприниматель и побывала на международном форуме «ИННОСИБ-2026», а также удостоилась медали «Материнская слава». В планах – развитие дела, участие в грантовых конкурсах и обучение других: первый мастер-класс назначен на 20 ноября, а к Новому году готовится новая линейка подарочных наборов.