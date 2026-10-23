Омск-информ
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·Экономика/Бизнес·Андрей Андреев

Компания из Новосибирска перебралась в Омск после убытков в полмиллиарда

Фирма, связанная с Левобережной оптовкой, сменила прописку.
Черлакская оптовка октябрь

Новосибирская компания «Мир масла», связанная с легендарной Левобережной оптовкой, решила перерегистрироваться в Омске. Соответствующая запись появилась в ЕГРЮЛ 21 октября.

В судебных документах общество проходит как арендатор земельных участков, на которых расположена оптовка на улице Енисейской. Долгое время фирма отчитывалась о чистой прибыли свыше 100 млн рублей ежегодно. Ситуация изменилась по итогам 2025 года: согласно сведениям ФНС, в отчетности зафиксирован чистый убыток, превышающий 512 млн рублей.

Опыт участия в судебных разбирательствах у компании уже имеется. В 2021 году «Мир масла» через суд добивалась признания права собственности на землю в районе улицы 70 лет Октября, где к тому моменту уже находился объект недвижимости. Ранее омским властям удалось отстоять перед новосибирскими коммерсантами землю под тремя торговыми центрами.

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·Экономика/Бизнес·Андрей Андреев

Компания из Новосибирска перебралась в Омск после убытков в полмиллиарда

Фирма, связанная с Левобережной оптовкой, сменила прописку.
Черлакская оптовка октябрь

Новосибирская компания «Мир масла», связанная с легендарной Левобережной оптовкой, решила перерегистрироваться в Омске. Соответствующая запись появилась в ЕГРЮЛ 21 октября.

В судебных документах общество проходит как арендатор земельных участков, на которых расположена оптовка на улице Енисейской. Долгое время фирма отчитывалась о чистой прибыли свыше 100 млн рублей ежегодно. Ситуация изменилась по итогам 2025 года: согласно сведениям ФНС, в отчетности зафиксирован чистый убыток, превышающий 512 млн рублей.

Опыт участия в судебных разбирательствах у компании уже имеется. В 2021 году «Мир масла» через суд добивалась признания права собственности на землю в районе улицы 70 лет Октября, где к тому моменту уже находился объект недвижимости. Ранее омским властям удалось отстоять перед новосибирскими коммерсантами землю под тремя торговыми центрами.

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Рубрика - Экономика/Бизнес