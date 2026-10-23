Омск-информ
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·Экономика/Бизнес·Андрей Андреев

На защиту моста в Омской области выделили 13 миллионов

Чиновники заключат контракт на обеспечение безопасности моста через реку Тару.
Мост деревня

В Омской области возьмут под охрану мост через реку Тару на трассе Омск – Муромцево – Седельниково. По данным портала «Госзакупки», защиту объекта оценили в 13,1 млн рублей.

Заявки принимаются до 30 октября. Выбрать подрядчика чиновники рассчитывают 3 ноября.

Защиту объекта планируется осуществлять с использованием инженерно-технических систем обеспечения транспортной безопасности. Дата начала исполнения контракта – 21 декабря 2026 года. Срок исполнения контракта – 30 декабря 2027 год.

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·Экономика/Бизнес·Андрей Андреев

На защиту моста в Омской области выделили 13 миллионов

Чиновники заключат контракт на обеспечение безопасности моста через реку Тару.
Мост деревня

В Омской области возьмут под охрану мост через реку Тару на трассе Омск – Муромцево – Седельниково. По данным портала «Госзакупки», защиту объекта оценили в 13,1 млн рублей.

Заявки принимаются до 30 октября. Выбрать подрядчика чиновники рассчитывают 3 ноября.

Защиту объекта планируется осуществлять с использованием инженерно-технических систем обеспечения транспортной безопасности. Дата начала исполнения контракта – 21 декабря 2026 года. Срок исполнения контракта – 30 декабря 2027 год.

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Рубрика - Экономика/Бизнес