Омск-информ
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·Экономика/Бизнес·Андрей Андреев

На мосту у Телецентра в Омске готовят к открытию четвертую полосу

Подрядчик возобновил работы на мосту имени 60-летия ВЛКСМ.
Мост 60-летия ВЛКСМ

На мосту имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра возобновились строительные работы. Как сообщает «СуперОмск», подрядная организация приступила к созданию четвертой полосы движения.

Специалисты завезли на мост свежие стройматериалы, на площадке задействована техника. Однако пока непонятно, возобновила ли работы компания «Стройтраст» или какая-то другая.

До этого городская администрация объявляла об одностороннем расторжении контракта, причиной назывался срыв сроков, однако, судя по всему, эта процедура была приостановлена. Еще накануне на переправе фиксировали движение: там работали люди и техника. Тогда оставалось неясным, возобновляется ли ремонт или прежний подрядчик вывозит свое имущество. Сейчас стало очевидно, что строительство продолжается.

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·Экономика/Бизнес·Андрей Андреев

На мосту у Телецентра в Омске готовят к открытию четвертую полосу

Подрядчик возобновил работы на мосту имени 60-летия ВЛКСМ.
Мост 60-летия ВЛКСМ

На мосту имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра возобновились строительные работы. Как сообщает «СуперОмск», подрядная организация приступила к созданию четвертой полосы движения.

Специалисты завезли на мост свежие стройматериалы, на площадке задействована техника. Однако пока непонятно, возобновила ли работы компания «Стройтраст» или какая-то другая.

До этого городская администрация объявляла об одностороннем расторжении контракта, причиной назывался срыв сроков, однако, судя по всему, эта процедура была приостановлена. Еще накануне на переправе фиксировали движение: там работали люди и техника. Тогда оставалось неясным, возобновляется ли ремонт или прежний подрядчик вывозит свое имущество. Сейчас стало очевидно, что строительство продолжается.

1425
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Рубрика - Экономика/Бизнес