Улицу в Омске выложат гранитом с Урала за 9 миллионов

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В Омске определили исполнителя работ по обновлению тротуаров на улице Броз Тито. Подрядчику предстоит привести в порядок пешеходную зону от площади Бухгольца до улицы Ленина.

Городское управление дорожного хозяйства и благоустройства заключило контракт с ООО «М-Стройиндустрия». В ходе аукциона компания уменьшила начальную цену с 9,3 млн до 9,2 млн рублей. Специалистам предстоит снять старое асфальтовое покрытие дорожек, вместо него уложить плитку и гранит, добытый на Южно-Султаевском месторождении, а также установить новые дорожные знаки. Завершить все мероприятия необходимо не позднее 1 декабря.

Для «М-Стройиндустрии» это второй лот на Броз Тито, а общая сумма ее контрактов здесь достигла примерно 22 млн рублей. В 2025 году та же организация приводила в порядок подземный переход на перекрестке Интернациональной и Герцена, потратив на эти цели 43,5 млн рублей.

Стоит отметить, что гранит Южно-Султаевского месторождения регулярно фигурирует в условиях конкурсов на благоустройство Омска. Использование именно этого материала заказчики объясняют стремлением сохранить единый дизайн-код городской среды.