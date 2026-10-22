Омск-информ
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·Общество·Андрей Андреев

Сезон электросамокатов в Омске завершился

В приложении одного из кикшерингов появилось сообщение: «Ушли на зимовку».
электросамокат

В приложении Whoosh появилось сообщение об уходе электросамокатов на зимовку. В Омске уже нельзя арендовать этот желтый двухколесный транспорт.

У «Юрента» карта самокатов пока работает, и арендовать их можно.

Отметим, что в прошлом году оба сервиса завершили сезон 7 октября. В этот раз самокаты задержались на улицах подольше.

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·Общество·Андрей Андреев

Сезон электросамокатов в Омске завершился

В приложении одного из кикшерингов появилось сообщение: «Ушли на зимовку».
электросамокат

В приложении Whoosh появилось сообщение об уходе электросамокатов на зимовку. В Омске уже нельзя арендовать этот желтый двухколесный транспорт.

У «Юрента» карта самокатов пока работает, и арендовать их можно.

Отметим, что в прошлом году оба сервиса завершили сезон 7 октября. В этот раз самокаты задержались на улицах подольше.

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Рубрика - Общество