Сезон электросамокатов в Омске завершился

Фото: Omskinform.ru

В приложении Whoosh появилось сообщение об уходе электросамокатов на зимовку. В Омске уже нельзя арендовать этот желтый двухколесный транспорт.

У «Юрента» карта самокатов пока работает, и арендовать их можно.

Отметим, что в прошлом году оба сервиса завершили сезон 7 октября. В этот раз самокаты задержались на улицах подольше.