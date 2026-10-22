В Омске массово задерживаются вылеты в Москву

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Сегодня, 22 октября, в Омском аэропорту перенесли время вылета сразу четырех самолетов в Москву. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.

Наибольшая задержка затронула рейс «Аэрофлота» до московского аэропорта Шереметьево. Изначально самолет должен был вылететь в 05:50, однако отправление перенесли на 09:00. Таким образом, задержка составила три часа десять минут. На момент обновления табло пассажиры проходили посадку.

При этом вылет рейса S7 Airlines из Омска в Домодедово отложили почти на два часа. Самолет должен был отправиться в 06:55, однако новое время вылета назначили на 08:40. По данным онлайн-табло, пассажиры уже завершили посадку.

Вылет еще одного рейса «Аэрофлота» в Шереметьево перенесли с 08:05 на 10:45. Таким образом, задержка составит 2 часа 40 минут. Изменилось и расписание вечернего самолета по тому же направлению: вместо 17:15 он отправится в 19:15, опоздав на два часа.

Отметим, что причиной переноса рейсов стали ограничения на работу московских аэропортов.

Напомним, ранее сообщалось, что в России разбился многофункциональный истребитель Су-30СМ.