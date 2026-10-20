Омск-информ
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·Общество·Олег Кипорук

Вылет двух самолетов из Омска в Москву задерживают

Пассажирам рейсов в Шереметьево и Домодедово пришлось ждать отправки лайнеров.
Самолет

Утром 20 октября на электронном табло воздушной гавани появилась информация о задержке отправки двух пассажирских лайнеров, направляющихся в Москву.

Наиболее серьезное изменение графика коснулось рейса авиакомпании «Победа», летящего в Шереметьево. Воздушное судно перенесли с 05:10 на 07:40, увеличив время ожидания для пассажиров на два с половиной часа. Кроме того, скорректировано расписание рейса перевозчика S7 Airlines в Домодедово: отправку самолета перенесли с 06:55 на 07:10.

Напомним, что вчера, 19 октября, в Омске экстренную посадку совершил самолет авиакомпании S7 Airlines, обслуживающий маршрут Новосибирск – Махачкала. На борту находилось почти 200 пассажиров. Предварительной причиной посадки названа падение уровня масла в двигателе. Пассажиры лайнера были отправлены в место назначения резервным бортом.

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·Общество·Олег Кипорук

Вылет двух самолетов из Омска в Москву задерживают

Пассажирам рейсов в Шереметьево и Домодедово пришлось ждать отправки лайнеров.
Самолет

Утром 20 октября на электронном табло воздушной гавани появилась информация о задержке отправки двух пассажирских лайнеров, направляющихся в Москву.

Наиболее серьезное изменение графика коснулось рейса авиакомпании «Победа», летящего в Шереметьево. Воздушное судно перенесли с 05:10 на 07:40, увеличив время ожидания для пассажиров на два с половиной часа. Кроме того, скорректировано расписание рейса перевозчика S7 Airlines в Домодедово: отправку самолета перенесли с 06:55 на 07:10.

Напомним, что вчера, 19 октября, в Омске экстренную посадку совершил самолет авиакомпании S7 Airlines, обслуживающий маршрут Новосибирск – Махачкала. На борту находилось почти 200 пассажиров. Предварительной причиной посадки названа падение уровня масла в двигателе. Пассажиры лайнера были отправлены в место назначения резервным бортом.

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Рубрика - Общество