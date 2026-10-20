В Омск идет непогода: синоптики предупреждают о снеге и шторме

Omskinform.ru

Сегодня, 20 октября, по данным специалистов Обь-Иртышского УГМС, в Омске и районах ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут осадки в виде снега и дождя, а на дорогах образуется гололед.

Дневная температура воздуха составит 0...+5 °C. Скорость северо-западного и западного ветра составит 7–12 м/с, а местами порывы достигнут 16–21 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти.

В ночь на среду, 21 октября, термометры покажут –3...+2 °C при сплошной облачности. Прогнозируются также мокрый снег и снег. В отдельных районах вероятны гололед, отложение мокрого снега и гололедица на дорогах. Направление ветра сменится на западное и северо-западное, скорость составит 9–14 м/с с порывами до 16–21 м/с, а атмосферное давление будет сильно падать.