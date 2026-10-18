На Омск надвигается снежная буря

О непогоде предупредили в региональном МЧС

omskinform.ru

В Омском МЧС предупредили о резком ухудшении погоды, ссылаясь на синоптиков. Во второй половине дня 19 октября местами по Омской области ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, а порывы ветра будут достигать 16–21 м/с. Об этом сообщает Омский гидрометцентр.

По данным метеорологов, 20–21 октября регион ждет резкое ухудшение погоды: пройдут дождь и снег, в отдельных районах возможны гололедные явления, а ветер останется сильным – с порывами 16–21 м/с. Эти значения соответствуют штормовому ветру.

Кроме того, синоптики прогнозируют похолодание. На дорогах местами образуется гололедица, поэтому водителям и пешеходам стоит учитывать возросший риск аварий и травм.

По данным синоптиков, в понедельник, 19 октября, омичей ждет теплая погода до +16 градусов. В последующие дни столбик термометра не повысится выше +6 градусов, даже в дневные часы.

МЧС России рекомендует жителям следить за изменениями погодных условий, не оставлять автомобили под деревьями и рекламными щитами, а на дорогах проявлять предельную осторожность. При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефону 101.