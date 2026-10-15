Омск-информ
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·Общество·Андрей Андреев

Может быть неприятно: омичам рассказали о погоде на четверг

Синоптики спрогнозировали повышенное загрязнение воздуха.
Противогаз

Сегодня в Омской области будет облачная, но преимущественно сухая погода. Температура воздуха составит +4...+9 градусов. Как сообщает Обь-Иртышское УГМС, ветер ожидается западный, северо-западный ветер порывами до 10 м/с.

В Омске прогнозируется температура воздуха +4...+7 градусов. Также преимущественно без осадков. Уровень загрязнения воздуха утром ожидается повышенный, днем уже пониженный.

Согласно прогнозам, ожидается лишь незначительная вероятность магнитных бурь – около 7 %.

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·Общество·Андрей Андреев

Может быть неприятно: омичам рассказали о погоде на четверг

Синоптики спрогнозировали повышенное загрязнение воздуха.
Противогаз

Сегодня в Омской области будет облачная, но преимущественно сухая погода. Температура воздуха составит +4...+9 градусов. Как сообщает Обь-Иртышское УГМС, ветер ожидается западный, северо-западный ветер порывами до 10 м/с.

В Омске прогнозируется температура воздуха +4...+7 градусов. Также преимущественно без осадков. Уровень загрязнения воздуха утром ожидается повышенный, днем уже пониженный.

Согласно прогнозам, ожидается лишь незначительная вероятность магнитных бурь – около 7 %.

1644
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Рубрика - Общество