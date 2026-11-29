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В первой декаде декабря в Сибирь придет сильное похолодание. Обширный антициклон распространится на значительную часть России, и Омская область тоже окажется в его зоне. Об этом сообщает сервис Ventusky.

Согласно этим данным, в Омске уже 2 декабря ожидается около –17 градусов. Затем станет еще холоднее: 3 и 4 декабря температура может опуститься до –19, а 5-го – снова около –17.

После кратковременного ослабления морозов похолодание усилится вновь. Самый холодный период, согласно предварительной визуализации, ожидается ближе к 9 декабря – в Омске температура может достигнуть –25 градусов. В отдельных районах области столбик термометра может приблизиться к –30.

На северных и восточных территориях Сибири температурная карта Ventusky показывает экстремальные значения – до –45 градусов. Причина – области высокого атмосферного давления свыше 1 030–1 040 гПа.

Отметим, что прогноз Ventusky является предварительным и может измениться.

Ранее сообщалось, что после необычно теплого ноября Омскую область накроет резкими морозами уже в начале декабря – до –30 градусов местами по области, при этом ситуацию осложнит практически полное отсутствие снега.

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