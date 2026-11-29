Фото: пресс-служба Омского горсовета

Муромцевский районный суд Омской области удовлетворил иск Роспотребнадзора к МУП «Иртыш», администрации Артынского сельского поселения и администрации Муромцевского района. Ответчиков обязали обеспечить жителей села Артын питьевой водой надлежащего качества, сообщила объединенная пресс-служба судов Омской области.

Поводом стала внеплановая проверка в феврале. Пробы воды из подземных источников показали мутность до 4,3 мг/дм³ при предельно допустимой концентрации 1,5, аммиак – 3,40 мг/дм³ при норме 1,5, железо – 0,42 мг/дм³ при норме 0,3. Запах воды оценили в 3 балла при норме 2.

Выяснилось, что водоподготовка на водозаборах не велась, а производственный контроль качества воды не был обеспечен. Пробы на радиологические и ряд химических показателей не исследовали, а протоколы за несколько кварталов 2025 года и вовсе отсутствовали. МУП «Иртыш» уже привлекали к административной ответственности по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ.

Суд признал использование водных объектов для хозяйственно-питьевого водоснабжения нарушением санитарного законодательства. Устранить нарушения предписано до 23 декабря – при определении срока суд учел финансовые затраты. Решение пока не вступило в законную силу.

Отметим, что в селе в 2024–2025 годах по госпрограмме «Чистая вода» построили водопровод стоимостью 156 миллионов рублей. Однако, судя по всему, качество воды лучше не стало.