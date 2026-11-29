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Жителей Омской области обязали ставить на учет всех родившихся цыплят: о родившихся цыплятах, утятах и гусятах нужно сообщать ветеринарам станции по борьбе с болезнями животных в течение 10 дней. Письмо за подписью заместителя начальника Калачинской станции Ирины Курочки есть в распоряжении NGS55.RU.

Специалисты станции внесут сведения о птице в федеральную систему «Хорриот». Данные о домашней птице и пчелосемьях требуется обновлять каждый месяц.

В документе уточняется: сведения о молодняке предоставляют не позднее 30 дней после рождения, а если животное используют для личных нужд – не позднее 10 дней. За непредоставление сведений предусмотрена административная ответственность.

Напомним, что с сентября в Омской области изменились правила учета домашней птицы в личных подсобных хозяйствах: если во дворе содержится больше десяти птиц, их необходимо поставить на учет. В Россельхознадзоре тогда пояснили, что ветеринарный специалист сам приедет на подворье, осмотрит птицу и присвоит всему поголовью единый номер, а сама процедура бесплатная.