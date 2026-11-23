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Специалисты управления по охране животного мира спасли утку, застрявшую на полынье у Старозагородной рощи в Омске. Сигнал о попавшей в беду птице поступил в ведомство от горожан, сотрудники выехали на место и забрали ее.

Как сообщили в управлении, утка была настолько тяжелой, что летала с огромным трудом.

– Когда специалисты прибыли на место, причина стала очевидной – птица была настолько тяжелой, что летала с огромным трудом и то совсем низко. Ее пришлось спасать и забирать к людям. > – Эта история – не единичный случай, а прямое следствие того, что мы сами делаем с дикими птицами, – отметили в ведомстве.

Хлеб, булки, сухари, чипсы и винегрет вызывают у птиц брожение в зобе и воспалительные процессы, такая еда может привести к гибели птицы. В управлении заявляют: лучше не кормить уток вообще, чем кормить неправильно.

– Если вы хотите помочь птицам пережить холода, запомните простое правило – лучше не кормить вообще, чем кормить неправильно. Но если желание покормить слишком велико, давайте только то, что приближено к естественному рациону: зерно и крупы – овсяные хлопья (не овес), перловка, ячмень, пшеница. Овощи – мелко нарезанная морковь, кабачок, листья салата. > – Белковая добавка – нежирная рыба, вареное яйцо, нежирный творог – в небольших количествах, – посоветовали специалисты.

Высокая температура осенью стала причиной, по которой часть перелетных птиц не покидает регион. К концу ноября на водоемах Омска и области наблюдается большое количество птичьих стай. Они отправятся в путь на юг, когда установятся холода.