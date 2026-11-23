Фото: Управление пресс-службы губернатора и правительства Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился в Минске с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Беларуси Борисом Грызловым. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

Стороны обсудили, как будет развиваться сотрудничество дальше.

– Мы продолжим укреплять наше взаимодействие, – приводит слова губернатора его пресс-служба.

Глава региона добавил, что важность дружбы всегда подчеркивает президент Владимир Путин..

О чем беседовали и договорились стороны, осталось за закрытыми дверями.