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На строительстве Северного обхода Омска в 2027 году планируют задействовать студенческие отряды из России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Об этом в интервью ТАСС на Транспортной неделе рассказал заместитель председателя наблюдательного совета РСО и член общественного совета Минтранса РФ Алексей Потейко.

На площадке круглый год работают около 60 студентов, а в минувший сезон к стройке подключались отряды из Казахстана. Молодежь задействована на работах по подготовке береговых сооружений главного перехода через Иртыш. Инициативу назвали «Иртыш – река дружбы»: она связывает приграничные регионы России и Казахстана на реке, а также привлекает участников из Белоруссии и Киргизии.

Северный обход войдет в состав трассы М‑12 «Восток» и транспортного коридора «Россия». Магистраль построят в четыре полосы длиной около 66 км с расчетной скоростью 120 км/ч. Проект предусматривает пять развязок, два моста, а также 19 путепроводов.

Сейчас на площадке работают около 900 специалистов, задействовано более 200 единиц машин и механизмов. По словам губернатора Виталий Хоценко, все работы идут по графику.