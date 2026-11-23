Суд признал недействительным генплан Магистрального сельского поселения Омского района, в границы которого попали земли лесного фонда. Пятый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе соответствующий вердикт Омского областного суда, сообщила объединенная пресс-служба судов Омской области.
Иск подал Рослесхоз. По его данным, в границы поселка Магистральный, села Ребровка и деревни Зеленое Поле попали земли Омского лесничества – площадь пересечения составила почти 1,4 млн кв. м (около 140 гектаров). В ведомстве отметили, что такое включение меняет правовой режим земель и мешает собственнику – Российской Федерации – управлять лесным фондом.
Ответчик пытался обжаловать решение, ссылаясь на данные ЕГРН и «лесную амнистию». Апелляционный суд эти доводы не принял: нарушение процедуры согласования само по себе является основанием для отмены нормативного акта. Генплан признан недействующим со дня принятия.
Причиной пересечения границ, по всей видимости, стала реестровая ошибка.