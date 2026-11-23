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В Омске территориальный Фонд пенсионного и социального страхования обязали выплатить 300 тысяч рублей местному жителю, который получил серьезные травмы из-за нечищеного крыльца. Положительное заключение по делу о взыскании утраченного заработка и компенсации морального вреда дала прокуратура Центрального округа.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года у входа в клиентскую службу ведомства. Мужчина поскользнулся на покрытой наледью поверхности и упал, получив травмы, которые медики квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.

По итогам рассмотрения иска суд встал на сторону пострадавшего и постановил взыскать с организации 300 тысяч рублей. Представители фонда попытались оспорить это решение, однако судебная коллегия Омского областного суда согласилась с позицией прокурора и оставила апелляционную жалобу без удовлетворения.

Напомним, что сегодня утром омские дороги сковал гололед. В городе зарегистрировали уже 41 ДТП. Дорожные службы Омска перевели на усиленный режим работы, а министр здравоохранения Дмитрий Маркелов призвал омичей по возможности остаться дома.