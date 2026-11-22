Фото: Уральские авиалинии

Спустя три года после вынужденной посадки Airbus A320 в пшеничном поле командиру воздушного судна Сергею Белову предъявили новое обвинение – в перевозке малолетних пассажиров с нарушением норм безопасности. Об этом сообщает Mash со ссылкой на Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Как полагает следствие, летчик был осведомлен о технических неполадках на борту, однако все равно направил самолет в Новосибирск, где в итоге пришлось сажать машину в поле. Среди пассажиров находились 16 детей младше шести лет, двое из них – грудные младенцы.

По мнению следователей, командир подверг их жизнь и здоровье опасности. Сам Белов вину не признает, отмечая, что жалоб от пассажиров на его действия не поступало.

Незадолго до нового обвинения «Уральские авиалинии» в очередной раз выставили бывшему пилоту счет в 127,1 млн рублей: в него включили затраты на охрану воздушного судна, компенсации пассажирам, горючее и прочие издержки. Кроме того, в эту сумму включены поломки четырех тормозов, колес и семи лопастей вентилятора двигателя.

Белов настаивает, что перевозчик уже возместил расходы в объеме, превышающем стоимость самого лайнера, но продолжает предъявлять претензии. После увольнения по собственному желанию он не смог устроиться ни в одну российскую авиакомпанию и сейчас подрабатывает курьером и таксистом, при этом сама авиакомпания утверждает, что претензий к экс-сотруднику не имеет.

Напомним, в сентябре 2023 года Airbus A320 выполнял рейс Сочи – Омск, на его борту находились 167 человек. Перед посадкой у лайнера отказала гидросистема, и экипаж принял решение следовать в Новосибирск, где полоса длиннее. Дотянуть до аэропорта не позволил повышенный расход топлива – тогда Белов посадил самолет прямо в пшеничном поле. Все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа остались живы.