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Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов обратился к жителям региона на фоне сильной гололедицы, которая превратила городские улицы в каток. По его словам, в скорую помощь уже поступает большое количество вызовов из-за уличных травм.

– Всех, кто могут сегодня отложить дела и остаться дома, особенно людей пожилого возраста, прошу воздержаться сегодня от выхода на улицу, – призвал Маркелов.

Тем, кому все же нужно идти на улицу, глава минздрава рекомендует надевать удобную нескользящую обувь без каблуков, а пенсионерам – использовать противоскользящие накладки на подошву, поскольку с возрастом кости становятся хрупкими и переломы заживают дольше.

При потере равновесия медики советуют присесть ниже, втянуть голову, прижать локти к телу, а при падении на спину широко раскинуть руки, чтобы смягчить удар.

– Любое, самое квалифицированное лечение, оказанное нашими медиками, сохранит вам здоровье хуже, чем простое избегание травм, – отметил Дмитрий Маркелов.

Отдельно министр обратился к автомобилистам: тех, кто еще не сменил шины на зимние, просят пересесть на общественный транспорт, а остальных – снизить скорость и держать дистанцию.