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Жители Тихвинки Павлоградского района Омской области пожаловались на разбитую дорогу между поселками. На этот раз проблему подняли в городских пабликах.

Речь идет о дороге Павлоградка – Логиновка – Тихвинка. Из-за ее состояния школьная «Газель» не может проехать в Павлоградку напрямую, и детям приходится добираться на занятия в объезд – через Тавричанку. В итоге путь, который занимал 30 минут, теперь занимает на час больше.

Жители жалуются на эту дорогу не впервые, но ситуация не менялась. В региональном министерстве транспорта на обращения ответили: в начале октября на участке 11–12 км устроили покрытие из щебеночно-песчаной смеси.

Продолжение ремонта в министерстве рассмотрят в последующие годы – при увеличении финансовых поступлений в дорожный фонд.