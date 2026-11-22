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В Омске в разгар сезона простуд специалисты городской поликлиники № 4 вновь предупредили жителей о рисках бесконтрольного приема антибактериальных средств. Об этом рассказала участковый врач-терапевт Елена Федорова.

Медик пояснила, что антибиотики уничтожают только бактерии, тогда как большинство ОРВИ имеют вирусную природу, поэтому такие препараты в подобных случаях бесполезны.

При необоснованном применении чувствительные микроорганизмы погибают, а уцелевшие устойчивые штаммы получают простор для размножения. Так развивается антибиотикорезистентность: лекарство перестает работать, когда оно действительно необходимо. Помимо этого, прием без назначения врача чреват аллергией, сбоями микрофлоры и повышенной нагрузкой на печень.

– Пациенты нередко просят «что-то посильнее», чтобы быстрее поправиться. Но антибиотик – не витаминка и не волшебная таблетка. Врач не делает выводы о назначении препаратов «на глаз», он собирает анамнез, при необходимости назначает лабораторные и инструментальные исследования. И только на основании результатов решает, есть ли бактериальная инфекция и нужен ли антибактериальный препарат. И далее строго по медицинским показаниям подбирает конкретное лекарство, точную дозу и длительность курса, – подчеркнула Елена Федорова.

Специалист напомнила, что в нашей стране такие медикаменты продаются в аптеках только по рецепту, который защищает пациента от неверного выбора.

Омичам рекомендуют при первых признаках недомогания идти в поликлинику, не делать запасов антибактериальных средств, не передавать их детям и близким без назначения врача и не прерывать курс раньше установленного срока.