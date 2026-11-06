Расходы на лекарства взлетели на четверть: омичи спустили миллионы в аптеках

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Траты россиян на лекарства и медицинские товары за последний год подскочили сразу на 22–26 %. Как подсчитали аналитики «СберИндекса», средний чек в аптеках с октября 2025 по сентябрь 2026 года увеличился на 14,8 % и достиг 1 тысячи рублей, сообщает Коммерсантъ.

Эксперты RNC Pharma также фиксируют существенное удорожание покупок: за первые девять месяцев 2026 года средний чек в аптечной рознице вырос на 14,3% – до 876,9 рубля. В крупных аптечных сетях рост среднего чека составил от 10,4 % до 12,5 %. При этом официальная инфляция за тот же период составила 6,35 %.

Среди отдельных групп лекарств сильнее всего с начала года подорожали кишечные адсорбенты (на 14,3 %), противоэпилептические средства (на 11,4 %), а также снотворные и седативные препараты (на 11 %).

Впрочем, аналитики подчеркивают: главный фактор роста трат – не только ценники, но и смещение спроса в сторону дорогостоящих медикаментов. В частности, гигантский вклад внес бум на популярные препараты для похудения. По данным DSM Group, только за девять месяцев 2026 года на эти средства верхнего ценового сегмента россияне спустили 80,5 млрд рублей.

При этом сами покупатели стали чаще экономить: отказались от закупок про запас и берут строго то, что выписал врач.