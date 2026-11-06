В Омске пустят миллионы на новую развязку у метромоста

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Мэрия Омска запланировала масштабные изменения в городской дорожной сети. Согласно инвестиционной программе на 2027 год, на строительство и реорганизацию ключевых магистралей выделят миллионы рублей из городского бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов.

Самым крупным объектом станет транспортная развязка в районе метромоста – в границах улиц Добровольского, Орджоникидзе и Красного Пути. На эти цели заложили 13,5 млн рублей. Проектирование развязки началось еще в 2025 году. По техническому заданию, 400-метровая двухполосная дорога (шириной по 3,75 метра) напрямую соединит ключевые улицы центра города.

Новая дорога призвана увеличить пропускную способность центральных улиц, связав метромост с улицей Добровольского, где сейчас тупик, а также улицы Красный Путь и Булатова.

Еще 4 млн рублей город направит на строительство пешеходного перехода через железнодорожные пути, который свяжет микрорайон Амурский-2 с поселком Амурским.

Кроме того, в планах на 2028 и 2029 годы зафиксированы первые расходы на реконструкцию путепроводов по улицам Кирова и Новокирпичной со строительством развязок на пересечении с 6-й Станционной и Барабинской, а также на обновление дороги по улицам Братской и 1-й Военной (от проспекта Карла Маркса до Кирова).