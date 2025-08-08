На это выделили более 10,9 млн рублей.

Вчера, 7 августа, мэрия Омска объявила торги на разработку проекта транспортной развязки около метромоста. Начальная цена работ превышает 10,9 млн рублей. Заявки на конкурс будут принимать до 25 августа. Выбрать подрядчика, который предложит самую меньшую цену, планируется 28 августа.

Как примерно будет выглядеть развязка, чиновники решили уже в прошлом году. Она расположится в границах улиц Добровольского – Орджоникидзе – Красный Путь. Новая двухполосная дорога должна увеличить пропускную способность центральных улиц, связав метромост с улицей Добровольского, где сейчас тупик, а также улицы Красный Путь и Булатова. По сути, это будет дублер улицы Фрунзе.

По проекту контракта, опубликованному на портале «Госзакупки», начать работы подрядчику предстоит в течение 3 рабочих дней с даты подписания, а закончить 31 июля 2026 года.