Этот вопрос обсудят завтра на заседании комитета по финансово-бюджетным вопросам.

В среду, 9 июля, в Омском городском Совете состоялось заседание комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. Депутаты выяснили у чиновников, как продвигается реализация проекта дорожной развязки около метромоста.

Напомним, длина новой двухполосной дороги (ширина полосы – 3,75 метра) составит 400 метров. Дорога должна увеличить пропускную способность центральных улиц, связав метромост с улицей Добровольского, где сейчас тупик, а также улицы Красный Путь и Булатова. По сути, это будет дублер улицы Фрунзе.

Как примерно будет выглядеть развязка, чиновники решили уже в прошлом году. Первую смету на проектирование составили на 3,9 млн. На этот проект выделили 4,5 млн. В декабре–январе чиновники искали подрядчика, но никто за реализацию не взялся. Выяснилось, что смету составили некорректно. По новой смете только на проектирование требуется 10,9 млн рублей.

– Там много коммуникаций, которые потребуется переносить. Водопроводы разных диаметров, канализация, тепловые сети, электросети и много кабельных сетей, – отметил сегодня директор департамента строительства Александр Маер.

Документы для объявления новых торгов у чиновников готовы, но не хватает 6,2 млн рублей. Чиновники подали заявку на финансирование в следующем году. Однако проект бюджета на 2026 год депутаты обсудят в сентябре. Само проектирование займет еще не менее 9 месяцев. То есть, если отложить поиск средств до сентября, проект будет готов в лучшем случае в июне 2026 года.

Задержка на два месяца депутатов не устроила. Они решили не ждать сентября, а попытаться разыскать недостающие 6,2 млн рублей во время завтрашнего заседания комитета по финансово-бюджетным вопросам.