Омск-информ
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·Общество·Мария Филимонова

В Омске оборвались продажи коллекционных «Омок»

Омичам временно закрыли доступ к покупке проездных на маркетплейсе.
карта Омка

Продажи лимитированных транспортных карт «Омка» на маркетплейсе Ozon временно остановлены. Как сообщает Om1 Омск со ссылкой на департамент транспорта администрации города, причиной паузы стали непредвиденные проблемы.

– В данный момент карты недоступны из-за форс-мажорных обстоятельств. Продажи будут возобновлены в ближайшее время, – заявили в ведомстве.

В дептрансе подчеркнули, что онлайн-формат показал хорошие результаты и оказался удобным для покупателей. Речь идет об ограниченном тираже – по 5 000 экземпляров каждого вида. Серии посвящены 90-летию омского трамвая и статусу «Культурная столица России».

Пока продажи на Ozon стоят на паузе, приобрести лимитированные «Омки» по-прежнему можно в отделениях «Почты России». Ранее на маркетплейсе их продавали по 300 рублей за штуку.

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·Общество·Мария Филимонова

В Омске оборвались продажи коллекционных «Омок»

Омичам временно закрыли доступ к покупке проездных на маркетплейсе.
карта Омка

Продажи лимитированных транспортных карт «Омка» на маркетплейсе Ozon временно остановлены. Как сообщает Om1 Омск со ссылкой на департамент транспорта администрации города, причиной паузы стали непредвиденные проблемы.

– В данный момент карты недоступны из-за форс-мажорных обстоятельств. Продажи будут возобновлены в ближайшее время, – заявили в ведомстве.

В дептрансе подчеркнули, что онлайн-формат показал хорошие результаты и оказался удобным для покупателей. Речь идет об ограниченном тираже – по 5 000 экземпляров каждого вида. Серии посвящены 90-летию омского трамвая и статусу «Культурная столица России».

Пока продажи на Ozon стоят на паузе, приобрести лимитированные «Омки» по-прежнему можно в отделениях «Почты России». Ранее на маркетплейсе их продавали по 300 рублей за штуку.

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Рубрика - Общество