Омск-информ
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·Общество·Мария Филимонова

В Омске встанут сразу четыре трамвая

Причиной временных отмен стал капитальный ремонт трамвайных путей.
трамвай

В Омске временно приостановят движение четырех трамвайных маршрутов. О предстоящих ограничениях сообщили в департаменте транспорта администрации города.

Изменения затронут маршруты № 2, 4, 8 и 9. Движение электротранспорта будет прекращено с 22:00 5 ноября до 05:30 6 ноября, а также с 22:00 6 ноября до 05:30 7 ноября.

Как пояснили в профильном ведомстве, временные неудобства связаны с проведением капитального ремонта трамвайного пути на пересечении улиц Марченко и Котельникова.

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·Общество·Мария Филимонова

В Омске встанут сразу четыре трамвая

Причиной временных отмен стал капитальный ремонт трамвайных путей.
трамвай

В Омске временно приостановят движение четырех трамвайных маршрутов. О предстоящих ограничениях сообщили в департаменте транспорта администрации города.

Изменения затронут маршруты № 2, 4, 8 и 9. Движение электротранспорта будет прекращено с 22:00 5 ноября до 05:30 6 ноября, а также с 22:00 6 ноября до 05:30 7 ноября.

Как пояснили в профильном ведомстве, временные неудобства связаны с проведением капитального ремонта трамвайного пути на пересечении улиц Марченко и Котельникова.

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Рубрика - Общество