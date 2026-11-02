Омск-информ
Омск-информ
ЛентаЖурнал
БПЛА
Поиск
·Общество·Олег Кипорук

Омский мэр Шелест опробовал новый трамвай

Двухсекционный вагон тестируют на городских улицах для оценки его характеристик.
Шелест

На омские улицы в тестовом режиме вышел современный двухсекционный вагон «Богатырь-М». Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

Градоначальник совместно с министром транспорта и дорожного хозяйства региона Андреем Хафизовым и председателем горсовета Владимиром Корбутом лично проинспектировал работу вагона на линии, обсудив с представителями завода «ПК Транспортные системы» возможные перспективы приобретения подобных машин.

Глава города подчеркнул важность изучения лучших российских разработок, оценки их применимости к местной сети и формирования долгосрочных эффективных решений.

Также Шелест отметил, что обкатка техники необходима для оценки эксплуатационных параметров, поведения машины на дорожной инфраструктуре, а также удобства для граждан и водителей. Специалисты уделяют внимание маневренности, плавности хода, эффективности бортового оборудования и уровню комфорта поездок.

1099

Читайте также

·Общество·Олег Кипорук

Омский мэр Шелест опробовал новый трамвай

Двухсекционный вагон тестируют на городских улицах для оценки его характеристик.
Шелест

На омские улицы в тестовом режиме вышел современный двухсекционный вагон «Богатырь-М». Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

Градоначальник совместно с министром транспорта и дорожного хозяйства региона Андреем Хафизовым и председателем горсовета Владимиром Корбутом лично проинспектировал работу вагона на линии, обсудив с представителями завода «ПК Транспортные системы» возможные перспективы приобретения подобных машин.

Глава города подчеркнул важность изучения лучших российских разработок, оценки их применимости к местной сети и формирования долгосрочных эффективных решений.

Также Шелест отметил, что обкатка техники необходима для оценки эксплуатационных параметров, поведения машины на дорожной инфраструктуре, а также удобства для граждан и водителей. Специалисты уделяют внимание маневренности, плавности хода, эффективности бортового оборудования и уровню комфорта поездок.

1099
Больше по тегу - #общественный транспорт
Рубрика - Общество