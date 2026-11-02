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·Общество·Олег Кипорук

Популярный автобусный маршрут в Омске «прирастет» 10 новыми автобусами

Машины куплены с поддержкой федеральной казны.
Новые автобусы

Перевозчику «Автоград 55» передали 10 новых автобусов среднего класса. Ключи от оранжевых брендированных машин вручили директору предприятия Фазылу Залялитдинову, сообщили в пресс-службе регионального минтранса. Техника выйдет на маршрут № 42.

Автобусы пришли по федеральному проекту «Развитие общественного транспорта» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по заявке в Министерство транспорта России.

– Благодаря федеральной поддержке и механизму льготного лизинга перевозчики получают возможности приобретать современную технику, а пассажиры – пользоваться более комфортным и безопасным транспортом, – отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Омской области Игорь Кожухов.

Как рассказали в омском минтрансе, программа предусматривает компенсацию из федерального бюджета до 40 % базовой стоимости транспортных средств.

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·Общество·Олег Кипорук

Популярный автобусный маршрут в Омске «прирастет» 10 новыми автобусами

Машины куплены с поддержкой федеральной казны.
Новые автобусы

Перевозчику «Автоград 55» передали 10 новых автобусов среднего класса. Ключи от оранжевых брендированных машин вручили директору предприятия Фазылу Залялитдинову, сообщили в пресс-службе регионального минтранса. Техника выйдет на маршрут № 42.

Автобусы пришли по федеральному проекту «Развитие общественного транспорта» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по заявке в Министерство транспорта России.

– Благодаря федеральной поддержке и механизму льготного лизинга перевозчики получают возможности приобретать современную технику, а пассажиры – пользоваться более комфортным и безопасным транспортом, – отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Омской области Игорь Кожухов.

Как рассказали в омском минтрансе, программа предусматривает компенсацию из федерального бюджета до 40 % базовой стоимости транспортных средств.

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Рубрика - Общество