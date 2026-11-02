Врачи поставили на ноги 103-летнюю омичку с переломом бедра

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В Омске врачи поставили на ноги 103-летнюю пациентку с переломом бедра. Травматологи БСМП № 1 выполнили пожилой женщине эндопротезирование тазобедренного сустава, сообщили в омском минздраве.

После операции и ранней реабилитации пациентка снова может стоять и ходить с опорой. Для человека в таком возрасте это серьезный результат: при переломе бедра долгая неподвижность повышает риск пролежней, пневмонии, тромбозов и потери мышечной силы.

Как рассказали в министерстве, именно скорость является основным фактором современного подхода: операцию делают в максимально короткие сроки, а реабилитацию начинают сразу. В первые сутки пациента можно присаживать и ставить на ноги с опорой.

Решение об операции в каждом случае принимают индивидуально. Врачи учитывают возраст, общее состояние здоровья, тип перелома и сопутствующие болезни.