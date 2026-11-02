Одобрен второй этап строительства Красногорского гидроузла под Омском

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по результатам инженерных изысканий для очередного этапа строительства Красногорского гидроузла под Омском. Напомним, что строительная площадка располагается вблизи села Красная Горка Омского района. Гидроузел создается для регулирования уровня воды, необходимого для устойчивого водоснабжения и беспрепятственного судоходства.
– Красногорский гидроузел относится к третьему классу гидротехнических сооружений. В целях завершения его строительства в Главгосэкспертизу были представлены результаты инженерных изысканий по второму этапу, предусматривающему достройку гидроузла в правобережной части реки Иртыш, – рассказала представитель Главгосэкспертизы России, главный эксперт проекта Екатерина Куренкова.
В рамках второго этапа запланировано возведение правобережных бетонной водосливной и земляной плотин, рыбопропускных сооружений, берегового укрепления с технологическими площадками, комплекса инженерных сетей и энергоснабжения, а также технологического перехода через судоходный шлюз. Для обслуживающего персонала построят столовую и вспомогательные административно-бытовые здания.
Заказчиком работ выступает бюджетное учреждение «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений».