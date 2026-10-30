Недавно созданный омский госзастройщик теперь будет сам по себе

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Омский минстрой утвердил проект регионального стандарта для структуры, курирующей возведение крупных объектов. Соответствующий приказ ведомства определяет правила работы созданного месяц назад «Управления капитального строительства крупных объектов». Ранее учреждение функционировало в казенном статусе, однако было переведено в формат бюджетного.

Согласно документу, новая структура сосредоточится на проектировании, возведении и вводе в эксплуатацию социально значимой недвижимости, включая объекты здравоохранения и образования. Ведомство будет отвечать за подготовку документации, проведение торгов, строительный контроль и дальнейшую эксплуатацию зданий до их передачи в казну. Документ детально регламентирует требования к материально-технической базе, квалификации кадров и безопасности на рабочих местах.

Отметим, что казенные и бюджетные учреждения имеют принципиальные юридические и финансовые отличия. Казенные организации полностью зависят от сметного финансирования и перечисляют все доходы от приносящей доход деятельности в бюджет. Бюджетные структуры, в свою очередь, обладают большей финансовой самостоятельностью: они могут самостоятельно распоряжаться заработанными средствами и заключать контракты на более гибких условиях, хотя их имущество также закрепляется за ними на праве оперативного управления.