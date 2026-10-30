Омск-информ
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·Экономика/Бизнес·Олег Кипорук

Недавно созданный омский госзастройщик теперь будет сам по себе

Минстрой утвердил стандарт работы организации, которая займется масштабными возведениями.
стройка, строительство, строительный кран

Омский минстрой утвердил проект регионального стандарта для структуры, курирующей возведение крупных объектов. Соответствующий приказ ведомства определяет правила работы созданного месяц назад «Управления капитального строительства крупных объектов». Ранее учреждение функционировало в казенном статусе, однако было переведено в формат бюджетного.

Согласно документу, новая структура сосредоточится на проектировании, возведении и вводе в эксплуатацию социально значимой недвижимости, включая объекты здравоохранения и образования. Ведомство будет отвечать за подготовку документации, проведение торгов, строительный контроль и дальнейшую эксплуатацию зданий до их передачи в казну. Документ детально регламентирует требования к материально-технической базе, квалификации кадров и безопасности на рабочих местах.

Отметим, что казенные и бюджетные учреждения имеют принципиальные юридические и финансовые отличия. Казенные организации полностью зависят от сметного финансирования и перечисляют все доходы от приносящей доход деятельности в бюджет. Бюджетные структуры, в свою очередь, обладают большей финансовой самостоятельностью: они могут самостоятельно распоряжаться заработанными средствами и заключать контракты на более гибких условиях, хотя их имущество также закрепляется за ними на праве оперативного управления.

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·Экономика/Бизнес·Олег Кипорук

Недавно созданный омский госзастройщик теперь будет сам по себе

Минстрой утвердил стандарт работы организации, которая займется масштабными возведениями.
стройка, строительство, строительный кран

Омский минстрой утвердил проект регионального стандарта для структуры, курирующей возведение крупных объектов. Соответствующий приказ ведомства определяет правила работы созданного месяц назад «Управления капитального строительства крупных объектов». Ранее учреждение функционировало в казенном статусе, однако было переведено в формат бюджетного.

Согласно документу, новая структура сосредоточится на проектировании, возведении и вводе в эксплуатацию социально значимой недвижимости, включая объекты здравоохранения и образования. Ведомство будет отвечать за подготовку документации, проведение торгов, строительный контроль и дальнейшую эксплуатацию зданий до их передачи в казну. Документ детально регламентирует требования к материально-технической базе, квалификации кадров и безопасности на рабочих местах.

Отметим, что казенные и бюджетные учреждения имеют принципиальные юридические и финансовые отличия. Казенные организации полностью зависят от сметного финансирования и перечисляют все доходы от приносящей доход деятельности в бюджет. Бюджетные структуры, в свою очередь, обладают большей финансовой самостоятельностью: они могут самостоятельно распоряжаться заработанными средствами и заключать контракты на более гибких условиях, хотя их имущество также закрепляется за ними на праве оперативного управления.

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Рубрика - Экономика/Бизнес