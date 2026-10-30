Омский дорожный гигант пошел на дерзкий эксперимент с заводами

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Один из крупнейших омских дорожных подрядчиков, строивший метромост и Южный обход города, присоединился к федеральному проекту «Производительность труда». Предприятие начнет оптимизировать производство в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Компания обладает мощной материально-технической базой, включая восемь асфальтобетонных заводов, дробильные комплексы, собственную лабораторию и крупный парк спецтехники. Подрядчик известен такими объектами, как Чуйский тракт, улицы Герцена, Заозерная и Орджоникидзе, а также проспекты Мира и Маркса.

Наводить порядок в технологических цепочках компании помогут эксперты Федерального центра компетенций. Первой площадкой для внедрения бережливых технологий станет цех по производству оборудования для дробильно-сортировочных комплексов и асфальтобетонных установок.