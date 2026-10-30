В Омской области открыли новый ФАП, но принимать пациентов оказалось некому

Omskinform.ru

В Крутинском районном суде Омской области рассмотрели дело о нарушениях при оказании первичной медико-санитарной помощи. С иском к Крутинской ЦРБ имени профессора А. В. Вишневского в защиту интересов неопределенного круга лиц выступил прокурор района.

В суде выяснилось, что ФАП в Рыжково, введенный в эксплуатацию в 2025 году в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Омской области», до сих пор не укомплектован фельдшером. Пункт обслуживает жителей села, а также деревень Колодцы, Верх-Яман и Орлово. Из-за отсутствия квалифицированного специалиста нарушаются права граждан на охрану здоровья и получение доступной медицинской помощи.

В результате больницу обязали укомплектовать ФАП фельдшером. На исполнение решения учреждению отвели три месяца с момента его вступления в законную силу. На данный момент решение суда еще не вступило в силу.

Напомним, ранее семь омичек получили штрафы за многолетнюю работу в подпольных казино.