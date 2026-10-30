В Омске перед холодами решили заняться озеленением

Фото: пресс-центр администрации города Омска

Агрономы Управления дорожного хозяйства и благоустройства начали масштабные работы по озеленению во всех округах города. Как сообщил градоначальник Сергей Шелест, на набережной пляжа «Центральный-2», обновляемой по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», работники высадили черемуху. Изменения затронули и улицу Чкалова, где привычные газоны заменили плотным древесно-кустарниковым каркасом из яблонь, красной ивы и 400 кустов сортового пузыреплодника.

Параллельно специалисты завершили создание зеленой зоны «Бусины» на улице Масленникова, разместив там свыше 600 кустарников и несколько десятков деревьев: спирею, можжевельник, боярышник, рябину и вейник. На улицах Конева, Крупской, Красный Путь и проспекте Комарова высадили сосны, бульвар Кузьмина украсили яблонями, а на улицах Перелета и Декабристов появились пирамидальные тополя и боярышник Арнольда.

До конца недели озеленители планируют закончить посадки можжевельника, горной сосны и спиреи на улице Гагарина возле автотранспортного колледжа. На улице Музейной уже появилась живая изгородь из кизильника, а в парке семейного отдыха заложили кустарниковую основу для будущего цветника, куда весной высадят многолетники. Мэр подчеркнул, что для работ в основном берут крупномерные саженцы из муниципального питомника и при благоприятной погоде процесс продолжится.