В центре Омска появится новый сквер с яблонями

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В Омске специалисты службы озеленения Управления дорожного хозяйства и благоустройства завершают обустройство нового сквера в границах улиц Жукова и Пушкина. Общественное пространство получило символическое название «Бусины» – из-за круглых элементов в планировке и подбора округлых форм растений.

Работа над объектом стартовала еще в прошлом году с высадки туй и лиственниц. Теперь зеленый уголок доукомплектовали спиреей, пузыреплодником, можжевельником, вейником, боярышником, яблонями и рябинами.

Чтобы сделать сквер современным, агрономы применили ярусные и рядовые посадки, высаживая деревья и многолетники гармоничными группами. В общей сложности на территории появилось более 600 кустарников и несколько десятков деревьев.