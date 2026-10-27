В Омске внезапно подешевели базовые продукты

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Стоимость месячной минимальной корзины продуктов для россиян в сентябре 2026 года снизилась на 1,5 %, до 7845,2 рубля, сообщили ТАСС в ассоциации «Руспродсоюз».

– Стоимость минимального набора продуктов для россиян в сентябре 2026 года снизилась на 1,5 %. Минимальный набор питания на одного человека в сентябре в среднем обошелся в 7845,2 ₽, – говорится в сообщении.

По данным экспертов, самую высокую стоимость условного набора питания зафиксировали на Чукотке (21 497,8 рубля) и в Камчатском крае (13 760,4 рубля). Траты жителя Москвы составили 9253,2 рубля, Санкт-Петербурга – 9151,3 рубля, а в Подмосковье и Ленинградской области – 8274,2 и 8663,8 рубля соответственно. Недалеко от столичных цен оказалась и Калининградская область с показателем в 9217,1 рубля. В то же время базовый набор в Хабаровском крае потребовал 10 428,1 рубля.

На этом фоне Омская область продемонстрировала один из самых доступных ценников среди регионов страны: сентябрьская корзина обошлась жителям в 6783,9 рубля. К слову, в начале сентября этот показатель оценивался в 7273,3 рубля. Дешевле минимальный продовольственный набор стоил только в Татарстане (6934,8 рубля), а также в Мордовии и Пензенской области, где сумма составила 6334,9 и 6540,6 рубля соответственно.