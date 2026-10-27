Омичкам станут больше платить за рождение детей

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С 2027 года размер материнского капитала на второго ребенка в России перешагнет отметку в 1 миллион рублей. Об этом заявил председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков.

– Выплаты на первого ребенка составят 778,5 тысячи рублей, на второго, если на первенца маткапитал не был получен, – 1,028 миллиона, – приводит слова Чиркова РИА Новости.

По расчетам Минтруда РФ, которые ранее озвучил глава ведомства Антон Котяков, в 2027 году программу господдержки оформят свыше 1,8 миллиона россиян, а общий объем выделенных средств приблизится к 545 миллиардам рублей. В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что суммарный объем сертификатов на первенца и второго ребенка впервые превысит миллионный рубеж с 1 февраля 2027 года.

Для сравнения, с 1 февраля 2026 года государственная выплата на первого ребенка составляет 728 921 рубль, а доплата на второго – 234 321 рубль.