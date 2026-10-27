Омичи массово избавляются от мелочи

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Жители Омской области только за первый день акции «Монетная неделя» принесли в 19 отделений Россельхозбанка 9398 монет разного номинала. Суммарно омичи выгребли из своих кошельков и копилок мелочи на 35 715 рублей.

Осенняя акция, в рамках которой рассчитывают вернуть в оборот сотни тысяч монет, продлится в регионе до 7 ноября. Во время предыдущего весеннего этапа в апреле 2026 года жители области принесли в банк 451 тысячу монет на общую сумму 1,7 миллиона рублей.

В Центробанке отмечают, что за последние девять лет сибиряки сдали 71 миллион монет – если сложить их в одну стопку, она окажется в 10 раз выше Эвереста.

– Мелочь, которая годами лежит в копилках, возвращается в расчеты и работает на экономику. В обращении находится около 74 миллиардов монет, и значительная часть просто оседает в карманах. Но это такие же полноценные деньги, как и купюры, – отметила замначальника Сибирского ГУ Банка России Светлана Орлова.

До 7 ноября омичи могут без комиссий и ограничений обменять на купюры или зачислить на счет любую российскую мелочь, выпущенную с 1997 года.