«Дыхание сперло и затрясло»: омичка выиграла миллион в лотерею

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Жительница Омска Лилия Б. выиграла один миллион рублей в лотерею, решив довериться собственному счастливому числу при выборе комбинации. О крупном выигрыше сообщили сегодня в пресс-службе лотерейного распространителя.

Свой путь к удаче омичка начала с билета, полученного в подарок, который принес ей скромный выигрыш в 250 рублей. После этого женщина решила участвовать в розыгрышах самостоятельно через мобильное приложение. Успех пришел спустя несколько недель, когда Лилия решила отказаться от случайного генератора чисел и отмела комбинации с наибольшим количеством семерок.

По признанию победительницы, СМС-уведомление о миллионном выигрыше вызвало у нее бурю эмоций, а дочь не сразу поверила в реальность происходящего.

– Когда мне пришло СМС-уведомление о выигрыше, я удивилась. Зашла в приложение проверить результаты. У меня аж дыхание сперло, затрясло, когда увидела миллион. Дочку разбудила, она сначала не поверила, что это реально, – цитирует пресс-служба победительницу.

Всю жизнь омичка трудилась на самых разных работах: долгое время занималась вязанием на дому, затем работала в химчистке, детском саду, на кирпичном заводе, а сейчас задействована в сфере клининга. Ее супруг работает маляром в столичном аэропорту.

Полученные деньги семья планирует положить на банковский депозит под проценты, чтобы приумножить накопления и в будущем осуществить давнюю мечту о покупке более просторного жилья.