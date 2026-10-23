Хоценко сообщил о готовности участка дороги Тара – Усть-Ишим на 97 %

Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

В Тевризском районе Омской области завершают ремонт участка автомобильной дороги Тобольск – Тара – Томск. Работы на отрезке с 199-го по 209-й километр выполнены на 97 %. Подрядчику осталось заменить барьерное ограждение.

О ходе ремонта сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко. Работы ведутся на участке Тара – Усть-Ишим в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Общая протяженность ремонтируемого отрезка превышает девять километров.

За время ремонта подрядная организация выполнила основные работы по восстановлению дорожного полотна. Специалисты устроили ровики уширения, устранили участки пучинообразования, а также ликвидировали неровности с применением щебеночно-песчаной смеси и цемента. После подготовки основания на участке уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие.

Помимо восстановления проезжей части, дорожники выполнили работы по обустройству инфраструктуры. На участке укрепили обочины, нанесли дорожную разметку и установили дорожные знаки. Также оборудовали остановочные пункты для общественного транспорта.

На заключительном этапе специалистам необходимо заменить барьерное ограждение. После выполнения этих работ ремонтируемый участок будет полностью готов.

Ход работ находится на личном контроле губернатора Виталия Хоценко. Приведение дороги в нормативное состояние должно повысить безопасность движения и улучшить условия для автомобилистов, пассажиров общественного транспорта и других участников дорожного движения.

Дорога Тобольск – Тара – Томск имеет важное значение для транспортного сообщения на севере Омской области. Завершение ремонта участка между Тарой и Усть-Ишимом позволит улучшить состояние дорожной инфраструктуры и сделать передвижение по этому направлению более комфортным.