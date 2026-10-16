На трассе Омск – Русская Поляна обновили пять километров дорожного покрытия

В Русско-Полянском районе завершили ремонт участка с 137-го по 142-й километр. Дорожники восстановили основание, уложили два слоя асфальта и обновили элементы организации движения.

Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

В Русско-Полянском районе завершили ремонт пяти километров трассы Омск – Русская Поляна. Работы включали восстановление дорожного основания, укладку нового асфальта, укрепление обочин и обновление дорожных знаков.

Ремонт участка автомобильной дороги Омск – Русская Поляна с 137-го по 142-й километр провели в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», реализация которого находится на личном контроле губернатора Омской области Виталия Хоценко. Обновление трассы позволит повысить безопасность движения и улучшить условия для автомобилистов, пользующихся этим направлением.

Дорога Омск – Русская Поляна входит в опорную сеть региона и обеспечивает транспортную доступность населенных пунктов. Подрядная организация ООО «Сиброс» выполнила комплекс работ по восстановлению дорожного полотна на протяжении пяти километров.

В ходе ремонта специалисты устранили участки пучинообразований, которые приводят к деформации покрытия, а также выполнили устройство ровиков уширения. Для восстановления основания дороги применили метод холодной регенерации с использованием щебеночно-песчаной смеси и цемента. После подготовки основания на участке уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие.

На заключительном этапе дорожники укрепили обочины, нанесли разметку и установили новые дорожные знаки. Эти работы дополнили обновление проезжей части и должны способствовать более безопасному движению транспорта.

Ремонт участка трассы стал частью работ по развитию дорожной инфраструктуры Омской области. Приведение региональных и межмуниципальных дорог в нормативное состояние направлено на повышение транспортной доступности населенных пунктов и создание более комфортных условий для водителей и пассажиров.